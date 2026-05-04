Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Uşak-Afyonkarahisar, Afyonkarahisar-Sandıklı ve Afyonkarahisar-Ankara Devlet yolları yoğun ve ani kar yağışı nedeniyle 03 Nisan 2026 saat 23.00 itibariyle TIR ve çekici araçlara kapatılmış olup diğer araçlara açıktır. Bu yolları kullanan sürücülerimizin dikkatli olması gerektiğini hatırlatır, yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında Karayolları ekiplerimiz ve karla mücadele araçlarımızın görevinin başında olduğunu kamuoyunun ve vatandaşlarımızın bilgisine sunarız' ifadelerine yer verildi. (DHA)

