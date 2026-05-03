Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Dynavit, köşelerden bulduğu sayılarla oyunda denge kurdu. Ancak VakıfBank, yıldız oyuncusu Tijana Boskovic önderliğinde üstünlüğü ele aldı. Sarı-siyahlılar ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstün oyununu sürdüren VakıfBank, Markova ve Boskovic’in sayılarıyla fark yarattı. Eczacıbaşı’nın geri dönüş çabasına rağmen seti 25-21 kazanan sarı-siyahlılar durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette toparlanan Eczacıbaşı Dynavit, Stysiak ve Hande Baladın’ın katkısıyla etkili oldu. Büyük çekişmeye sahne olan seti 25-21 kazanan turuncu-beyazlılar skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sete hızlı başlayan VakıfBank, Boskovic’in smaçlarıyla kontrolü yeniden ele aldı. Seti 25-18 kazanan sarı-siyahlılar, maçı da 3-1 kazanarak Avrupa’nın zirvesine çıktı.

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri ise Eczacıbaşı’nda kaptan Simge Aköz ile Ebrar Karakurt’un çarpışması oldu. İki oyuncunun oyuna devam etmesi tribünlerden büyük alkış aldı.

Bu sonuçla VakıfBank, bir kez daha Avrupa’nın en büyüğü olduğunu kanıtladı.