Gaziantep’te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve şiddetli rüzgâr kent genelinde büyük hasara yol açtı. Fırtınanın etkisiyle çok sayıda binanın çatısı uçarken, devrilen ağaçlar ve su baskınları ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi binasının çatısının çökmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kent genelinde farklı noktalarda yaşanan olaylarda; konteynerlerin devrilmesi, araçlara tentelerin düşmesi ve yüksekten düşme gibi nedenlerle çok sayıda kişi yaralandı. Toplam yaralı sayısının 23’e ulaştığı bildirildi.

Perilikaya Mahallesi’nde dere yatağının taşması sonucu yollar göle dönerken, araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Fırtınaya yakalanan vatandaşlar ise AVM ve akaryakıt istasyonlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.