Dikmen, Sekli, Çantırlı ve Kargı mahallelerinde toplanan vatandaşlar, yağmur duası ederek bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Bölge halkı, kuraklığın özellikle ekili alanlar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ifade etti.

Yağmur duasına katılan Yüksel Arslan, bu geleneğin Anadolu’da uzun yıllardır sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşlarla bir araya gelip dualara eşlik ettiklerini söyledi. Arslan, “Mahalle halkıyla sohbet ettik, dualarının kabul olmasını diliyoruz” dedi.

Çantırlı Mahallesi’nde ayrıca İstiska namazı kılındı. Yağmur duası sonrası vatandaşlar birbirleriyle helalleşerek birlik ve dayanışma örneği sergiledi.

Uzmanlar ise yağışların yetersiz seyretmesinin tarımsal üretimi etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bölge halkı, önümüzdeki günlerde beklenen yağışların artmasını umut ediyor.