Burhanettin Duran, Kahramanmaraş’ta okul saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
“Vefat Haberi Yüreğimizi Dağladı”
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almina Ağaoğlu’nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İletişim Başkanı Duran mesajında, “Kahramanmaraş’taki okul saldırısında ağır yaralandıktan sonra tedavi altına alınan evladımız Almina Ağaoğlu’nun vefat haberi yüreğimizi dağladı” ifadelerini kullandı.
Ailesine ve Millete Başsağlığı
Burhanettin Duran, mesajının devamında Almina Ağaoğlu’na Allah’tan rahmet dileyerek, ailesine ve millete başsağlığı temennisinde bulundu.
Kaynak: DHA