MANİSA’da gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı, Spil Dağı Milli Parkı’nı yeniden beyaza bürüdü. Mayıs ayında etkili olan kar yağışı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Spil Dağı’nda Kar Kalınlığı 10 Santimetreye Ulaştı
Kentte hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı’nda yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Gece başlayan yağışın sabah saatlerinde etkisini artırmasıyla birlikte bölge tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Belediye Ekipleri Alarmda
Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı Spil Dağı yolunda hazır bekletildi.
Sürücülere Uyarı Yapıldı
Yetkililer, özellikle dağ yolunu kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve tedbirli şekilde seyahat etmeleri çağrısında bulundu.