Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bu hafta, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmeleri devam edecek.

Genel Kurul Çalışmaları Sürüyor

Meclis’te Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü yeniden başlayacak. Görüşmeleri süren teklif kapsamında, kat malikleri kurulunun işletme projesini onaylaması zorunlu hale getiriliyor.

Eğer onaylı bir işletme projesi bulunmazsa, yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir işletme projesi hazırlayacak. Mevcut projelerde ise bedeller, yeniden değerleme oranını aşmamak şartıyla güncellenecek.

Site Aidatlarına Yeni Düzenleme

Düzenleme ile site yönetimlerinde aidat artışlarının sınırlandırılması ve denetimin artırılması hedefleniyor. Kat malikleri kuruluna sunulan geçici işletme projeleriyle aidatların kontrol altında tutulması amaçlanıyor.

Beton Üreticilerine 500 Bin Lira Ceza

Teklife göre, ruhsatsız yapılar için hazır beton üreten veya piyasaya sürenlere 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca yapı denetim süreçlerinde görev alan kişilerin takibi elektronik sistem üzerinden yapılacak.

Deprem Bölgesi İçin Yeni Hükümler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilemeyeceği, devredilemeyeceği ve teminat gösterilemeyeceği hükme bağlanıyor.

Meclis Gündemi Yoğun

Hafta boyunca Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Ayrıca çeşitli araştırma komisyonları da çalışmalarını sürdürecek.