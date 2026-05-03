26 Nisan’da İzmir’in Çeşme ilçesinden start alan ve 23 takım ile 27 ülkeden 159 sporcunun katıldığı dev organizasyon, başkentte koşulan 105,2 kilometrelik son etapla sona erdi. Caja Rural-Seguros RGA takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Berwick, özellikle turun “kraliçe etabı” olarak bilinen 6’ncı etapta ele geçirdiği liderliği koruyarak 26 saat 34 dakika 19 saniyelik toplam derecesiyle şampiyonluğa ulaştı. Berwick, bu başarısıyla turkuaz mayonun da sahibi oldu.

Genel Klasman İlk 3

Sebastian Berwick (Caja Rural-Seguros RGA)

Ivan Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma)

Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali)

Son Etap Tom Crabbe’nin

TUR 2026’nın Ankara’da koşulan 8’inci ve son etabını ise Team Flanders-Baloise takımından Belçikalı Tom Crabbe, 2 saat 11 dakika 35 saniyelik derecesiyle kazandı.

Mayolar Sahiplerini Buldu

Yarış sonunda farklı kategorilerde verilen mayolar da sahiplerine teslim edildi:

Turkuaz Mayo (Genel Klasman): Sebastian Berwick

Sebastian Berwick Kırmızı Mayo (Dağlar Klasmanı): Sebastian Berwick

Sebastian Berwick Yeşil Mayo (Sprint Klasmanı): Tom Crabbe

Tom Crabbe Beyaz Mayo (Gençler Klasmanı): Mustafa Tarakçı

Takım Şampiyonu Astana

Takımlar klasmanında ise World Tour ekibi Astana, güçlü kadrosuyla zirvede yer aldı. Lev Gonov, Davide Ballerini, Alessio Delle Vedove, Henok Mulueberhan, Matteo Scalco, Nicolya Vinokourov ve Darren Van Bekkum’dan oluşan ekip, TUR 2026’yı takım şampiyonu olarak tamamladı.

Türkiye’nin en prestijli uluslararası spor organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da heyecan dolu etapları ve üst düzey rekabetiyle dikkat çekti.