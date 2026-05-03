Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 3 Mayıs Milliyetçiler Günü kapsamında özel bir video yayımladı. Partinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, günün anlam ve önemine vurgu yapılarak kutlama mesajına yer verildi.

Hazırlanan klipte, Türk milliyetçiliği düşüncesinin önde gelen isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız ile MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş başta olmak üzere birçok önemli şahsiyetin fotoğrafları yer aldı.

Videoda ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin değerlendirmelerine de yer verildi. Bahçeli mesajında, Türk milliyetçiliğinin zorlu süreçlerden geçerek bugünlere ulaştığını vurguladı. Bu mücadelenin, baskılar ve çeşitli engellemelere rağmen kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bahçeli, 3 Mayıs’ın bu direncin ve iradenin sembolü olduğunu dile getirdi.

Bahçeli ayrıca, Alparslan Türkeş’in milliyetçi düşünceyi yalnızca bir fikir olmaktan çıkararak kurumsal bir yapıya dönüştürdüğünü belirtti. Açıklamasında, 3 Mayıs 1944 sürecinde yer alan isimler başta olmak üzere, Türk milliyetçiliğine katkı sunan tüm isimleri saygı ve rahmetle andığını ifade etti.