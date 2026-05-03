Müsavat Dervişoğlu, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 163’üncü sırada yer almasına tepki gösteren Dervişoğlu, bu tablonun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu paylaşımında, basın özgürlüğünün demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olduğuna işaret ederek, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının ancak özgür bir medya ile mümkün olabileceğini belirtti. Mesleğini etik değerler ve sorumluluk bilinciyle sürdüren gazetecilere de selam gönderdi.

Basın özgürlüğü demokrasinin temeli

Siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileri tarafından her yıl gündeme getirilen basın özgürlüğü konusu, özellikle ifade özgürlüğü, haber alma hakkı ve çoğulcu medya yapısı açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre özgür ve bağımsız bir basın, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve demokratik denetim mekanizmasının işlemesi için kritik rol üstleniyor.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedir?

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında ilan edildi. Her yıl 3 Mayıs’ta kutlanan bu özel gün, basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmeyi, gazetecilere yönelik baskıları gündeme taşımayı ve mesleğini yaparken hayatını kaybeden basın emekçilerini anmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda dünya genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ülkelerdeki basın özgürlüğü durumu da uluslararası raporlarla değerlendiriliyor.