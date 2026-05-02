İstanbul’un Silivri ilçesinde D-100 kara yolunun Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkiinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, inşaat malzemesi taşıyan bir kamyondan yola çok sayıda vida döküldü. Yaklaşık 4 kilometrelik hatta yayılan vidalar, seyir halindeki araçlar için tehlike oluşturdu.

Çok sayıda araç lastiği patladı

Yola saçılan kesici metal parçalar nedeniyle birçok aracın lastiği patladı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlandı.

Ekipler ve esnaf birlikte temizlik yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinin yanı sıra trafik polisleri ile çevredeki esnaf da temizlik çalışmalarına destek verdi. Vidalar el birliğiyle toplanırken, yolun yeniden açılması için yoğun çaba harcandı.

Trafik kontrollü olarak açıldı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından D-100 kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde verilmeye başlandı. Bu sırada uzun araç kuyrukları oluştu.

Kamyon ve sürücü araştırılıyor

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola vidaların dökülmesine neden olan kamyon ve sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme sürüyor.