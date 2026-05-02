Kaza, dün akşam saatlerinde, Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Şahin K. idaresindeki 34 YAN 34 plakalı otomobil ile kaskı takılı olmayan Ferdi Dağparçası yönetimindeki 01 ARJ 825 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki 01 DS 958 plakalı kamyonete çarparak durdu.

Bu sırada motosiklet ile kamyonet alev aldı. Ehliyetsiz olduğu belirtilen motosiklet sürücüsü Ferdi Dağparçası, olay yerinde yaşamını yitirdi, beraberindeki arkadaşı Hasan Emre Ayan ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürüldü. Yaralı Ayan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.