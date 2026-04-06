Adana'da Kürebeli Göleti'nde cesedi bulunan Bahar Aksüt'ün (27), 1 çocuk annesi olduğu, Tufanbeyli ilçesindeki bir birahanede garson olarak çalıştığı belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü değerlendirilen Aksüt'ün vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi.

Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası'nda dün hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30'lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edildi. Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan Aksüt'ün, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Aksüt'ün cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)