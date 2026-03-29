Adana’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde alkollü çıkan bir kadın sürücünün gazetecilere “Beni çekmeyin, avukatım” diyerek tepki göstermesi gündem oldu. Denetimlerde onlarca sürücüye ceza uygulanırken, toplam ceza tutarı 674 bin TL’yi aştı.

214 Araç Kontrol Edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci ve Turgut Özal bulvarlarında uygulama yaptı. Denetimlerde 214 araç durdurularak sürücülere alkol testi ve evrak kontrolü gerçekleştirildi.

Alkollü Sürücünün Tepkisi Dikkat Çekti

Denetim sırasında alkol kontrolüne giren kadın aday sürücünün promil değeri yasal sınırın üzerinde çıktı. Ehliyeti iptal edilen sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Beni çekmeyin, avukatım” diyerek tepki gösterdi.

48 Sürücüye Ceza

Yapılan kontrollerde 5 sürücünün alkollü, 4 sürücünün ehliyetsiz olduğu, 39 sürücünün ise çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Toplamda 48 sürücüye 674 bin 431 TL idari para cezası kesildi.

Bir Araç Trafikten Men Edildi

Denetimlerde plakasız şekilde trafikte seyreden bir sürücüye de işlem yapıldı. Kurallara uymayan bir araç trafikten men edilirken, ekiplerin uygulamalarının süreceği bildirildi.