Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gazeteci Hasan Tahsin’i andı. Paylaşımda, Türk bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden Hasan Tahsin’in portresine yer verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, paylaşımında “İzmir’de işgale karşı ilk kurşunu sıkan, esarete boyun eğmeyen ve bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımını yakan Hasan Tahsin’i saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Milli Mücadelenin sembol ismi

Gerçek adı Osman Nevres olan Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgali sırasında Yunan askerlerine karşı sıktığı ilk kurşunla Milli Mücadele’nin sembol isimlerinden biri olmuştu. Hasan Tahsin’in direnişi, Türk halkının işgale karşı başlattığı bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

