21.Yüzyıl İçin Planlama Grubu’nun 2026 Bahar Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirilecek. Toplantı, 10 Nisan 2026 Cuma günü Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Şeref Salonu’nda yapılacak.

İki oturumdan oluşacak programın ilk bölümünde “Dünya ve Ekonomi” başlığı ele alınacak. Saat 10.00’da başlayacak oturumda Prof. Dr. Bilsay Kuruç konuşmacı olarak yer alacak. Hakan Özyıldız, Dr. Oktay Küçükkiremitçi ve Prof. Dr. Serdal Bahçe de katkı sunacak.

Günün ikinci oturumu ise 14.00-17.00 saatleri arasında “Bölgemiz ve Dünya” başlığıyla düzenlenecek. Bu bölümde Emekli Koramiral Dr. Deniz Kutluk konuşma yapacak. Oturuma ayrıca Necdet Pamir ve Prof. Dr. Melek Fırat katılacak.

Toplantıda, küresel ekonomi, bölgesel gelişmeler ve Türkiye’nin bu süreçteki konumu üzerine değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Etkinlik, akademisyenler, uzmanlar ve konuya ilgi duyan katılımcıları bir araya getirecek.