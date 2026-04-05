Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1-31 Mart tarihleri arasında Türkiye genelinde 112 bin 770 gıda denetimi yapıldığını duyurdu.

164,9 Milyon Lira Ceza, 17 İşletmeye Suç Duyurusu

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 164,9 milyon lira idari para cezası uygulandığını belirten Yumaklı, ayrıca 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

“Gıda Güvenliği Kırmızı Çizgimiz”

Bakan Yumaklı açıklamasında, vatandaşın güvenli gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu vurgulayarak,

“Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her lokmanın güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Kurallara uyan dürüst işletmecilerimizin hakkını korurken, kuralları hiçe sayanlara asla tolerans göstermiyoruz” dedi.