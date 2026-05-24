Ankara Valiliği, CHP Genel Merkezi’ne ilişkin yaşanan süreçle ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptığı başvuruya dikkat çekildi.

Valilik açıklamasında, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı ile Ankara 3. Genel İcra Dairesi dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellüğ belgelerine rağmen mahkeme kararına uyulmadığının bildirildiği ifade edildi.

CHP vekili Avukat Celal Çelik’in, CHP Genel Merkezi’nin mahkeme kararına dayanılarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği belirtilen açıklamada, “Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir” denildi.

CHP Genel Merkezi çevresindeki hareketlilik sürerken, güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.