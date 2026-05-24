CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından yaşanan Genel Merkez tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’ten Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne ikinci bir dilekçe geldi.

Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kararı ve icra dosyasına rağmen CHP Genel Merkezi’nin boşaltılmadığı öne sürüldü. Parti temsil yetkisinin Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminde olduğu savunulan başvuruda, “önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez’in boşaltılmadığı” ifadelerine yer verildi.

Avukat Celal Çelik imzalı dilekçede, milletvekillerinin görüşme girişimlerine rağmen sonuç alınamadığı belirtilerek, “Parti Genel Merkezi’nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz” denildi.

CHP Genel Merkezi çevresinde gece saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanırken, bina önündeki güvenlik önlemleri de artırıldı.