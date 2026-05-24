Oltu ilçesi Halitpaşa Mahallesi’nde çiftliğinde çalışan Yılmaz Özden, daha önce benzerini görmediği büyüklükte bir kelebeği fark etti. Kabalak yaprağı üzerinde duran kelebeği cep telefonu kamerasıyla kayda alan Özden, yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Özden, “Bahçemde çalışırken dikkatimi çeken bir şey oldu. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengarenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm” dedi.

Kanatlarındaki Göz Desenleriyle Dikkat Çekiyor

Görüntülenen kelebeğin, halk arasında “Baykuş kelebeği” olarak bilinen Caligo türlerinden biri olduğu değerlendiriliyor. Bu kelebekler, özellikle kanatlarındaki büyük göz desenleriyle tanınıyor. Baykuş gözünü andıran desenlerin, avcılara karşı savunma mekanizması olarak geliştiği belirtiliyor.

Genellikle Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşayan baykuş kelebeklerinin Erzurum’da görüntülenmesi dikkat çekti.