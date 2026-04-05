Ankara-Kızılcahamam hattında yolcu taşımacılığı yapan Efe Erdem (31) idaresindeki 06 HO 1460 plakalı minibüs, Saray Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından üst geçidin ayağına çarptı. Feci kazada sürücü Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu (58), kızı Safiye Simge Sucu (27), Hamiyet Bilge Uslu (27) ve Yağmur Güzel (24) yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 4’ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerden 1 çocuk annesi Yağmur Güzel, memleketi Kazankaya köyünde dün toprağa verildi.

Sınav Yolunda Hayatlarını Kaybettiler

Mehmet Sucu, kızı Safiye Simge Sucu ve Hamiyet Bilge Uslu için Kızılcahamam ilçesindeki Merkez Aşağı Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Adnan Beker ve Yaşar Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üç kişinin cenazesi ilçe mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

Kızılcahamam Nüfus Müdürlüğü’nde görev yapan Safiye Simge Sucu ile ilçede yaşayan Hamiyet Bilge Uslu’nun, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek üzere Ankara’ya geldikleri öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren minibüs şoförü, 2 çocuk babası Efe Erdem için de Kızılcahamam’daki Merkez Yukarı Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Erdem’in cenazesi de aynı şekilde ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Feci kaza, bölgede derin üzüntüye neden oldu.