Ankara’nın Beypazarı ilçesinde evinde rahatsızlanan A.Ö., yakınları tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan ilk müdahalede hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi.

Hava Ambulansı Devreye Girdi

Durumunun ciddiyeti üzerine doktorlar, hastanın daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine çağrılan ambulans helikopter, hastayı Beypazarı Devlet Hastanesi’nden alarak Ankara’daki Etlik Şehir Hastanesi’ne ulaştırdı.

Yakınlarından Teşekkür

Hastanın yakınları, hızlı müdahale ve sevk süreci nedeniyle sağlık ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti.