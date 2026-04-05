2026-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), Türkiye genelinde 87 sınav merkezinde düzenlendi.

Sınav kapsamında 341 bina ve 5 bin 190 salon kullanıldı. Saat 10.15’te başlayan sınav için adaylar, saat 10.00’dan sonra binalara alınmadı.

20 Farklı Dilde Sınav Yapıldı

Toplam 120 bin 790 adayın başvurduğu sınav, Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca olmak üzere 20 farklı dilde gerçekleştirildi.

80 Soruluk Test ve Çeviri Sistemi

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler yöneltildi.

Bu testlerde;

sözcük bilgisi

dil bilgisi

çeviri

okuduğunu anlama

alanlarında sorular yer aldı.

Diğer dillerde ise sınav, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde uygulandı.

Nüfus Müdürlükleri Adaylar İçin Açık Tutuldu

Kimlik kartını kaybeden veya kimlik bilgileri eksik olan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00’a kadar hizmet verdi.

Sonuçlar 30 Nisan’da Açıklanacak

2026-YDS/1 sınav sonuçlarının 30 Nisan’da açıklanacağı bildirildi.

Sınavın geçerlilik süresi ise kurumların kendi mevzuatına göre belirlenirken, kurumlar ayrıca kendi ihtiyaçlarına uygun süreleri de belirleyebilecek.