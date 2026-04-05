Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan 274 metre uzunluğundaki Palau bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye Demir Sahası’na çekilerek demirletildi.

Boğaz Geçişinde Arıza Yaptı

Tuzla’dan Hırvatistan’a gitmek üzere yola çıkan Palau bayraklı “ELBUS” isimli 274 metre uzunluğundaki tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

Römorkörler Hızla Müdahale Etti

Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Kurtarma-20”, “Kurtarma-16” ve “Kurtarma-15”römorkörleri bölgeye sevk edildi.

Boğaz trafiğinde aksama yaşanmaması için geçiş yapan diğer gemiler de arızaya ilişkin bilgilendirildi.

Güvenli Şekilde Demirletildi

Arızalanan tanker, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası’na çekildi ve burada güvenli şekilde demirletildi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.