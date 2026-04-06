Dünyaca tanınan yazar ve barış aktivisti Akif Manaf, küresel barış alanındaki çalışmaları nedeniyle “Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Antalya Altınova Şubesi ve Cemevi tarafından verildi.

Ödül töreni, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği İstanbul Sultanbeyli Şubesi ve Cemevi’nde düzenlenirken, ödül Erdal Aksoy tarafından, Antalya Altınova Şubesi Başkanı Adnan Arslan adına takdim edildi.

“Barış Psikolojisi” söyleşisi yoğun ilgi gördü

Tören öncesinde Akif Manaf, “Barış Psikolojisi” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Manaf, içsel barıştan küresel barışa uzanan sürecin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında barışın bireysel düzeyde başladığını vurgulayan Manaf, “Barışı önce kendi içimizde tesis edeceğiz, ardından dış dünyaya yansıtacağız. Her şey içeride başlıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası ödüllerle tanınıyor

Akif Manaf, 2025 yılında Fransa merkezli bir kuruluş tarafından verilen International Peace Prize’ın yanı sıra İsveç’ten Global Peace Prize gibi uluslararası ödüllere de layık görüldü. Türkiye’de ise birçok farklı kurum tarafından barış ve insan hakları alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüllendirildi.

Somut barış projeleriyle öne çıkıyor

Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik söylemlerle sınırlı kalmıyor. Özellikle “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projesi, ekolojik ve sürdürülebilir yaşam modeliyle dikkat çekiyor. Ayrıca kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen “Barış Sanatı Programı” ile bireylerde barış bilincinin artırılması hedefleniyor.

Küresel barış için uluslararası girişimler

Manaf, aynı zamanda 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişiminin de öncüsü olarak biliniyor. Farklı ülkelerde düzenlediği seminerler, söyleşiler ve kitap çalışmalarıyla geniş kitlelere ulaşan yazar, barış mesajlarını uluslararası platformlarda yaymayı sürdürüyor.

Akif Manaf’ın, önümüzdeki dönemde de küresel barışa yönelik çalışmalarına farklı ülkelerde devam etmesi bekleniyor.