Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, maça iyi başladıklarını belirterek, “Amacımız kazanmaktı. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. İkinci yarıda da oyunun içindeydik. Ancak konuşulacak en önemli konu son dakikada verilen penaltı” dedi.

Hakemin pozisyona uzak olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Hakem pozisyona en az 50 metre uzak. Orta sahadan görmesi mümkün değil. Hadi hata yaptı diyelim, VAR’daki hakemler nasıl bu kararı onaylıyor? İzledik, pozisyon ceza sahası dışında. Bu sezon derbilerde yaşananların doğal akışa uygun olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu şartlarda kupayı kazanamayız” diyen Yalçın, aleyhlerine verilen kararların takımı olumsuz etkilediğini belirtti. Oyuncuların sahada ellerinden geleni yaptığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Hakemi de yeneceksin anlayışı artık geride kaldı. VAR sistemi var ama kararlar hâlâ tartışılıyor. Bu durum çalışma şevkimizi kırıyor” diye konuştu.

Yalçın, açıklamasının devamında futbolun hata oyunu olduğunu vurgulayarak, “Oyuncular hata yapabilir, bu çok normal. Ancak son dakikada verilen bu penaltının adaletsiz olması bizi üzen asıl konu. İlk defa kaybetmiyoruz ama böyle olmamalı. Hiç kimse böyle galibiyetler almamalı” diyerek sözlerini tamamladı.