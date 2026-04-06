İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D.’yi durdurarak GBT kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada, şüphelinin “resmi belgede sahtecilik” ile “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.