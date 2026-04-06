Uluslararası alanda barış çalışmalarıyla tanınan yazar ve aktivist Akif Manaf, “Küresel Bilinç ve Barış” Ödülü’ne layık görüldü. Ödül, Oktan Türk Teşkilatı tarafından verilirken, takdim Rauf Babacan tarafından gerçekleştirildi.

Uluslararası Ödüllerle Dikkat Çekiyor

Akif Manaf daha önce Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen International Peace Prize 2025 ile İsveç merkezli Global Peace Prize ödüllerine layık görülmüştü.

Bunun yanı sıra Türkiye’de de birçok farklı kurum tarafından “Küresel Barış”, “Barış ve İnsan Hakları”, “Yılın Barış İnsanı” ve “Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış” gibi çok sayıda ödül aldı.

“Barış, Bireyin İçinde Başlar”

Ödül töreninde konuşan Manaf, küresel barışın bireysel dönüşümle mümkün olacağını vurguladı: “Dünyada savaşların sayısı her geçen gün artıyor. Bireyler bencil isteklerinin peşinde olduğu sürece bu artış devam edecek. Küresel barışa ulaşmanın yolu, bireylerin önce kendi iç dünyalarında barışı inşa etmelerinden geçiyor.”

Barış İçin Somut Projeler

Akif Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik düzeyde kalmıyor. “Barış Psikolojisi” adlı kitabı yaklaşık 20 dilde yayımlanarak geniş bir okur kitlesine ulaştı.

Aynı zamanda Sağlıklı Yaşam Vakfı başkanı olan Manaf, doğayla uyumlu yaşamı esas alan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”ni yürütüyor.

Kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi çatısı altında ise “Barış Sanatı” programı ve 200’ü aşkın değişim projesi hayata geçirildi.

Küresel Barış İçin Uluslararası Girişimler

Manaf ayrıca Uluslararası Değişim Federasyonu başkanı olarak, her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” girişiminin de öncülüğünü yapıyor.

Farklı ülkelerde düzenlenen kitap fuarları, seminerler ve söyleşilerle çalışmalarını sürdüren Manaf’ın, önümüzdeki dönemde de uluslararası ziyaretlerine devam edeceği öğrenildi.