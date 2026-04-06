Türk Astronot ve Bilim Misyonu Projesi kapsamında, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Anadolu Üniversitesi Şener Şen Kültür Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. 19 Ocak 2024'te deneyimlediği 22 günlük uzay macerasını anlatan Gezeravcı, aynı zamanda Türkiye'nin uzay misyonu ve hedeflerini de anlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Sunum eşliğinde konuşan Alper Gezeravcı, 'Şimdi yapmış olduğumuz görev içeriği, TÜBİTAK'ın sonraki bilim misyonu, ülkemizin 2021 yılının Şubat ayında açıklamış olduğu Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden sadece bir tanesi. Uzay alanında yapmaya başladıklarımız sadece sembolik olarak bir vatandaşın uzaya gitmesinden ibaret değildi. Bahsettiğim üzere zihinlerdeki kalıplaşmış ön yargıyı yıkmak adına önemli bir eşikti. Ama bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış derecesi değil. Bunun hemen ardından aynı yılın içerisinde, 2024 yılında yine bir diğer hedefi gerçekleştirdik. Nedir; yerli ve milli uydu programımız kapsamında ilk haberleşme uydumuzun uzaya gönderilmesi. TÜRKSAT 6A uydusu gönderildi. Bugüne kadar 41 yıllık gelişim süreci içerisinde TÜBİTAK Uzay'ın kıymetli katkıları sayesinde ülkemiz aslında uzay alanında, uzayın kısmi bir operasyonel alanı olan uydu faaliyetleri alanında ciddi bir tecrübe seviyesine erişmişti. Ama bunun özelliği neydi? Bugüne kadar farklı kurum, kuruluş ve yurt dışı bileşenlerle yürütülen uydu çalışmalarının ardından bu uydu ilk defa yüzde 100 Türk mühendis ve teknikerlerin zihin gücüyle, yüzde 81 yerli parça oranıyla üretildi. Fırlatıldıktan sonra da başarıyla operasyonel hale geldikten sonra bizi bu kapasiteye sahip dünyanın 11'inci ülkesi konumuna getirdi' dedi.

AYIN YÜZEYİNE İNME HEDEFİ

Türkiye'nin gelecekteki uzay hedefleri arasında ay görevlerinin önemli olduğunu belirten Gezeravcı, '70 yıllık insanoğlunun uzaydaki faaliyet döngüsü içerisinde aya erişebilen, herhangi bir insan ya da objeyi oraya ulaştırabilen sadece 5 tane ülke oldu. Biz 6'ncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız ve koymuş olduğumuz hedef doğrultusunda bizim insansız ilk uzay misyonunun miladından itibaren çok ciddi bir aşama katledildi. Halihazırda eğer koymuş olduğumuz hedef ayın etrafında sadece bir tur atıp geri gelmiş olmak şeklinde koymuş olsaydık projenin geldiği safha itibarıyla bunu yapabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Ancak koyduğumuz hedef bu kadar basit değil. Ay yüzeyine inme noktasında bir hedef koymuş durumdayız. 2027'nin ilk yarısında olan birinci görevde, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden ay yüzeyinde spesifik bir noktaya, dünyadan sağlıklı bir fırlatma ve doğru bir seyrüseferle sert iniş yapacağız' diye konuştu.

Alper Gezeravcı, sunumunun ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.