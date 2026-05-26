İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajında, Lübnan’daki saldırılar ve Hizbullah’ın İHA operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hizbullah ile savaş halinde olduklarını belirten Netanyahu, İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini ifade etti.

Netanyahu açıklamasında, “Lübnan’da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini artırmamız gerekiyor” dedi.

İsrail ile Hizbullah arasında son dönemde artan karşılıklı saldırılar, bölgede tansiyonun yükselmesine neden olurken, Netanyahu’nun açıklamaları yeni operasyonların sinyali olarak değerlendirildi.