İran basınına konuşan Bekayi, Pakistan’ın son haftalarda İran ile ABD arasındaki görüşmelerde önemli bir arabulucu rolü üstlendiğini belirtti. Pakistan heyetinin Tahran ziyaretinin, iki ülke arasında mesaj alışverişini sürdürmek amacı taşıdığını ifade etti.

Bekayi, son günlerde anlaşma taslağındaki çeşitli maddeler ve ifadeler üzerinde görüşmeler yapıldığını kaydederek, “Hala anlaşmazlık konusu olan bazı başlıklar bulunuyor. Bu konular üzerinde değerlendirmeler sürüyor” dedi.

“ABD Tarafı Çelişkili Açıklamalar Yapıyor”

Esmaeil Baghaei, ABD yönetiminin süreç boyunca farklı ve zaman zaman çelişkili mesajlar verdiğini öne sürdü. Bekayi, “Amerikalılar görüşlerini birçok kez değiştirdi ve farklı yetkililer tarafından çelişkili açıklamalar yapıldı. Bu nedenle bu yaklaşımın yeniden değişmeyeceğinden tam olarak emin olamayız” ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, öncelikli hedeflerinin savaşın sona erdirilmesine yönelik 14 maddelik bir mutabakat zaptı hazırlamak olduğunu belirterek, bu metinde taraflar açısından kritik başlıkların yer alacağını söyledi.

Bekayi ayrıca, anlaşmanın ana çerçevesinin oluşturulmasının ardından 30 ila 60 günlük bir süreçte detayların müzakere edilerek nihai anlaşmaya ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı.