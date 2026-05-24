Pakistan’ın güneybatısında yer alan Belucistan bölgesinde bulunan Ketta kentinde demir yolu hattı civarında güçlü bir patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre olayda 24 kişi yaşamını yitirirken, 82 kişi de yaralandı. Yetkililer, yaralılardan 57’sinin askeri hastanelere, 25’inin ise Ketta’daki sivil hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan bir trenin kısmen hasar gördüğü, ayrıca çevrede park halindeki bazı araçların da zarar gördüğü bildirildi. Güvenlik gerekçesiyle Peşaver seferini yapan trenin Ketta Tren İstasyonu’nda durdurulduğu öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik güçleri ve soruşturma ekipleri bölgede inceleme başlatırken, patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.