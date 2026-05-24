CHP’deki "mutlak butlan" tartışmaları ve genel merkez önündeki polis yoğunluğu, parti içindeki gerilimi tırmandırdı.CHP Tunceli Milletvekili, genel merkez önünde yaşanan hareketlilik ve güvenlik önlemlerine sert tepki göstererek acil kurultay çağrısı yaptı.

"Polis Eşliğinde Giriş Kabul Edilemez"

Genel merkez binası çevresindeki polis ablukasını ve Ankara Emniyeti’nden destek istenmesini eleştiren CHP'li vekil,sürecin parti kültürüne yakışmadığını belirtti. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Merkezi’ne Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis eşliğinde girilmesi doğru değildir. Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır."

Çözüm İçin Olağanüstü Kurultay İşaret Edildi

Parti içindeki kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi gerektiğinin altını çizen Tunceli Milletvekili, krizin aşılması için tek yolun sandık olduğunu vurguladı. Açıklamanın sonunda, "Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir" denilerek yönetim kademesine net bir çağrıda bulunuldu.