Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin onuncu durağı Van oldu. Dün başlayan festival, kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini ön plana çıkaran etkinliklerle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dokuz gün boyunca devam edecek festival kapsamında Van'ın farklı noktalarında konserler, sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Her yaştan katılımcıya hitap eden organizasyonla kentin kültürel mirasının daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Buray, festivalin açılışında sahne aldı

Festivalin konser programı Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda başladı. Açılış gecesinde sahne alan Buray, sevilen şarkılarını binlerce müzikseverle birlikte seslendirerek festivale coşkulu bir başlangıç yaptı.

Çocuklar Van'ı fotoğrafladı, kadınlar geleneksel el sanatlarını tanıttı

Festivalin ilk gününde düzenlenen FotoMaraton etkinliğinde çocuklar fotoğraf makineleriyle Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görüntüledi. Etkinliğe katılan çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de kenti kendi objektiflerinden yansıttı.

Festival alanında kurulan atölyelerde ise kadınlar yöresel çorap örücülüğünü ziyaretçilere tanıttı. Van'ın geleneksel el sanatlarını yaşatmayı amaçlayan etkinlikler, katılımcılardan ilgi gördü.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca Van'da sanat, kültür ve eğlence dolu etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.