Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından başlatılan inceleme kapsamında Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu konusundaki yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin araştırıldığı belirtildi.

"Yasal Yükümlülükler Yerine Getirilmedi"

İnceleme sonucunda belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması ve kontrol altına alınmasına yönelik görevlerini yerine getirmediğinin tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada, vatandaşlar, muhtarlar ve resmi kurumlar tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen herhangi bir toplama faaliyetinin yürütülmediğinin belirlendiği kaydedildi.

Araç İddiasına Tutanaklı Yanıt

Bakanlık açıklamasında, belediyenin sahipsiz hayvanları toplamak için gerekli aracın bulunmadığı yönündeki savunmasının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İlgili hizmet aracının belediyeye teslim edildiğinin resmi tutanaklarla ortaya konulduğu ifade edildi.

Başkan Hakkında Soruşturma İzni Verildi

Yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmelerinin sağlanması konusundaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.