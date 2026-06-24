Kanunla, Emniyet Teşkilatı'nda yönetim kapasitesinin artırılması, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve personel kariyer planlamasının desteklenmesi amacıyla amir rütbelerine ilişkin kadro oranları yeniden belirlendi. Ayrıca sağlık şartları nedeniyle görevlerinden ayrılan bazı eski emniyet personeline yeniden kamu görevine dönüş imkânı sağlandı.

İnternet Haber Sitelerine Yeni Kriterler

Düzenleme kapsamında resmi ilan ve reklam yayımlayan internet haber sitelerinin taşıması gereken şartlar yeniden düzenlendi. Haber sayısı, içerik yapısı, çalışan kadrosu, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterler Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

Kurallara uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine ise ihlalin niteliğine göre resmi ilan ve reklam kesme yaptırımları uygulanabilecek.

Vergi ve Ticari Plaka Düzenlemeleri

Kanunla, taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisi ve KDV'den istisna tutuldu. Taksi taşımacılığı yapan mükellefler için hasılat esaslı vergilendirmeye ilişkin yeni hükümler de yürürlüğe girdi.

Elektronik Tebligatın Kapsamı Genişletildi

Kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi. Düzenleme kapsamında elektronik ortamda yapılan tebligatlar, muhatabına ulaştığı tarihten itibaren beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

TCMB ve Petrol Piyasasına Yönelik Hükümler

Kanunla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline uygulanacak disiplin cezaları ve disiplin süreçleri ayrıntılı şekilde düzenlendi. Petrol piyasasında mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla da lisans işlemleri ve yaptırımlara ilişkin yeni hükümler getirildi.

Belediye Taşınmazları ve Araç Tescili

Düzenleme kapsamında belediyeler ve il özel idarelerine ait taşınmazların taksitle satılabilmesinin önü açıldı. Ayrıca elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı.

Kanunun kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun bir sonraki birleşiminin 30 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı.