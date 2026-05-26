Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin refüje çarpıp devrilmesi sonucu 39 yaşındaki sürücü Ertuğrul Toker yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Toker’in kullandığı 16 BLN 628 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve savruldu.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ertuğrul Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na Kaldırıldı

Toker’in cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldığı bildirildi.