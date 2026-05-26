İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar sonrası harekete geçen İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda Mustafa Günay ile birlikte toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Eşi ve Eski Belediye Başkanı da Gözaltında
Soruşturmanın imar usulsüzlüğü iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay, önceki dönem Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce ve belediyenin imar müdürünün de yer aldığı öğrenildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, ekiplerin Güzelbahçe Belediyesi binasında arama yaptığı bildirildi.