Her yıl düzenlenen Ankara Kent ve İlçe Gezileri, bu yıl kapsamını genişleterek yeniden başladı. Profesyonel araç içi anlatım ve tematik yürüyüş rotaları ile katılımcılara hem şehrin tarihini hem de doğal ve kültürel değerlerini deneyimleme fırsatı sunuluyor. Program, Cumhuriyet’in Ankara’sından Roma dönemine, Osmanlı mirasından Metin Yurdanur eserlerine kadar uzanan bir zaman yolculuğu niteliği taşıyor.

Profesyonel Anlatımla Panoramik Turlar

Bu yılki programda, katılımcılar panoramik Ankara turu ile şehrin önemli noktalarını araç içinde rehber eşliğinde tanıyacak. Tarihi hanlar, çarşılar, Ankara Kalesi ve inanç yürüme rotaları, ziyaretçilere şehrin kültürel dokusunu yakından görme imkânı sağlıyor. Tur boyunca, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerdeki kültürel ve tarihi alanlar da program kapsamında değerlendirilecek.

Tematik Yürüyüş Rotaları ve UNESCO Alanları

Gezilerde yer alan tematik yürüyüş rotaları, Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası aday gösterilen ve koruma altındaki alanlarını kapsıyor. Katılımcılar, bu rotalar sayesinde hem kentin evrensel değerini deneyimliyor hem de doğal ve kültürel mirasın korunmasına dair farkındalık kazanıyor. Program, Ankara’nın tarihine ve kültürel mirasına dair bütüncül bir perspektif sunuyor.

Zaman Yolculuğu Deneyimi

Roma’dan Osmanlı’ya, oradan Cumhuriyet dönemine uzanan gezi rotaları, katılımcılara adeta zamanda yolculuk yapma hissi veriyor. Metin Yurdanur’un eserleri ve diğer kültürel miras noktaları, Başkent’in saklı kalmış güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyor. Bu sayede ziyaretçiler, tarihi ve kültürel bir deneyimle Ankara’nın geçmişiyle bağ kurma fırsatı buluyor.

Kayıtlar Başladı

Gezilere katılmak isteyenler, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin web sitesi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor: https://kentgezileri.ankara.bel.tr. Program, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere açık olup, kültür ve turizm meraklılarına unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.



“Ankara Kent ve İlçe Gezileri” programı, Başkent’in tarihi, kültürel ve doğal değerlerini hem eğitim hem de eğlence boyutunda bir araya getiriyor. Katılımcılar, rehberli turlar ve yürüyüş rotaları ile Ankara’nın geçmişine tanıklık ederken, şehrin kültür ve turizm potansiyelini de yakından keşfetme şansı elde ediyor.