Adalet Bakanı Akın Gürlek, 11 yıl önce İstanbul’da görevi başındayken düzenlenen terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla andı. Gürlek, Kiraz’ın sadece bir savcı değil, aynı zamanda adaletin sembol isimlerinden biri olduğunu belirtti.

“Adalet Teşkilatı Hedef Alındı”

Bakan Gürlek, mesajında, saldırının yalnızca bir kişiye değil, doğrudan hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan adalet teşkilatına yönelik olduğunu ifade etti. Kiraz’ın görevini yerine getirirken hedef alındığını hatırlatan Gürlek, bu olayın hafızalarda derin iz bıraktığını vurguladı.

“Adalet Kutsal Bir Emanettir”

Gürlek, adaletin kutsal bir emanet olduğuna dikkat çekerek, yargı mensuplarının bu sorumluluğu büyük bir kararlılıkla taşımaya devam ettiğini belirtti. Açıklamasında, Kiraz’ın duruşunun bugün de adalet teşkilatının ortak vicdanında yaşamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Teröre Karşı Kararlılık Mesajı

Mesajında teröre karşı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, “Bu alçak eylemin faillerine ve terörü yöntem olarak benimseyen karanlık odaklara karşı mücadelemiz sürecek” ifadelerine yer verdi.

Şehit Yargı Mensupları da Anıldı

Bakan Gürlek, açıklamasının sonunda yalnızca Mehmet Selim Kiraz’ı değil, görevleri başında hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarını ve vatan uğruna can veren şehitleri de rahmet, minnet ve saygıyla andı.



Aradan geçen yıllara rağmen Savcı Kiraz’ın hatırası ve temsil ettiği adalet mücadelesi, hukuk camiasında güçlü bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Yapılan anma mesajı, hem geçmişin unutulmadığını hem de adaletin korunmasına yönelik kararlılığın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.