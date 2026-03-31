Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ



Kaza, otogar kavşağı yakınlarında meydana geldi. R.O. yönetimindeki 42 AUR 642 plakalı otomobil, Konya yönünden ilçe merkezine ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç önce refüje çarparak aydınlatma direklerini devirdi, ardından sürüklenerek kavşak ortasındaki ağaçların arasına devrildi.

PARÇALARI ÇEVREYE SAVRULDU



Çarpmanın etkisiyle otomobilin motoru ve bazı aksamları yerinden koparak geniş bir alana savruldu. Kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.

EKİPLER SEFERBER OLDU



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ



Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.