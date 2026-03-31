Bir davranışı tekrar tekrar yaptığınızda, beyin bunu otomatik hâle getirir. Bu süreç, psikolojide “habit loop” yani alışkanlık döngüsü olarak adlandırılır. Araştırmalar, bu döngünün tetikleyici, davranış ve ödül olmak üzere üç aşamadan oluştuğunu ortaya koyuyor.

Alışkanlık Döngüsü (Habit Loop)

Tetikleyici → Davranış → Ödül

Tetikleyici: Davranışı başlatan durum (örneğin stres)

Davranış: Yapılan eylem (örneğin yemek yemek)

Yapılan eylem (örneğin yemek yemek) Ödül: Beynin aldığı haz (rahatlama hissi)

MIT’de yapılan araştırmalar, alışkanlıkların bu döngü sayesinde otomatikleştiğini gösteriyor.

Beyin Neden Alışkanlık Oluşturur?

Beyin enerji tasarrufu yapmak ister. Bu nedenle sık tekrar edilen davranışları otomatikleştirir ve böylece daha az zihinsel enerji harcar.

Kötü Alışkanlıklar Neden Bırakılamaz?

Davranış otomatikleşmiştir

Tetikleyiciler günlük hayatın parçasıdır

Bu yüzden sadece “bırakmak” değil, döngüyü değiştirmek gerekir.

Alışkanlık Nasıl Kırılır?

Uzmanlara göre en etkili yöntem:

Tetikleyiciyi fark etmek

Davranışı değiştirmek

Aynı ödülü farklı yolla sağlamak

Örneğin stres anında abur cubur yerine yürüyüş yapmak gibi.

Alışkanlıklar, beynin enerji tasarrufu sağlamak için geliştirdiği otomatik davranış kalıplarıdır. Bu döngüyü değiştirmek için iradeden çok doğru sistem kurmak gerekir. Küçük ama sürdürülebilir değişiklikler, uzun vadede kalıcı dönüşümün anahtarıdır.