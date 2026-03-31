Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Beyli Sokak’taki bir işletmede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. M.S. ile akrabası Ü.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.S., yanında bulunan bıçakla Ü.T.’yi yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ü.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası kaçmayan M.S., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.