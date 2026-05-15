Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin yalnızca belediyeler arasında kurulmuş idari bir çatı değil aynı zamanda Türkiye'nin kent hafızasına, kültürel mirasına ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesi olduğunu söyledi.

Tarihi Kentler Birliği Birlik Meclisi 2026 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Kocatepe Kültür Merkezi'nde üye belediye başkanları ve mimarların katılımıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Yavaş, Ankara'nın Milli Mücadele'nin karargahı, cumhuriyet fikrinin vücut bulduğu şehir ve Anadolu iradesinin kalbi olduğunu vurguladı.

Yavaş, toplantının iki gün süreceğini ve Tarihi Kentler Birliği'nin yol haritasını ele alacaklarını dile getirdi.

Tarihi Kentler Birliği'nin, Türkiye'nin tarihi kentlerini ortak sorumluluk etrafında buluşturan önemli bir yapı olduğuna dikkati çeken Yavaş, 'Bu birlik, yalnızca belediyeler arasında kurulmuş idari bir çatı değil aynı zamanda bu ülkenin kent hafızasına, kültürel mirasına ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesidir. Anadolu'nun her kenti, başka bir medeniyetin izini, başka bir yaşam kültürünü, başka bir hikayeyi barındırır.' dedi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı görevine geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları anlatan Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

'Göreve geldiğimiz günden bu yana 42 belediyemizin birliğimize katılımıyla üye sayımız 476'ya yükselmiş. Bugün gerçekleştireceğimiz 2026 yılı 1. olağan toplantımızda üyelik başvurusunda bulunan 18 belediyemizin de aramıza katılmasıyla bu dayanışma daha da güçlenecektir. Göreve geldikten sonraki ilk saha programımızı 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'a gerçekleştirdik. Bu ziyaretler, yeni dönem çalışma anlayışımızın da en güçlü göstergelerinden biri oldu çünkü orada gördük ki bir şehir yıkıldığında yalnızca binalar zarar görmüyor, hafıza da zarar görüyor. Kimlik de zarar görüyor. Yaralanıyor. Kültürel süreklilik de yaralanıyor.'

Yavaş, Şanlıurfa'dan Muğla'ya, Akşehir'den Edirne'ye uzanan toplantılarda koruma, planlama, kentsel kimlik ve yerel hafıza başlıklarını belediyelerle birlikte ele aldıklarını, 222 belediye başkanıyla şubatta Portekiz ve İspanya'ya teknik inceleme ziyaretinde bulunduklarını anlattı.

Tarihi Kentler Birliği olarak ilk kez Anadolu kentlerine yönelik kapsamlı bir projenin üretim ve destek sürecini başlattıklarını belirten Yavaş, bu adımı önemsediklerini vurguladı.

Yavaş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Belediyelerimizin bir çoğunda korunması gereken tarihi yapılar, iyileştirilmesi gereken sokaklar, yeniden düzenlenmesi gereken meydanlar, ele alınması gereken sit alanları ve kent hafızasını güçlendirecek kültürel mekanlar bulunuyor ancak biliyoruz ki her belediyemizin teknik kapasitesi, uzman kadrosu ve proje üretme imkanı aynı düzeyde değil. İşte bu nedenle birliğimiz, yeni dönemde yalnızca maddi destek sağlayan değil proje geliştiren, yönlendiren, uzmanlık sunan ve belediyelerimizin elini güçlendiren bir yapıya kavuşturulmak zorundadır. Bu desteklerle amacımız, tarihi yapıları sadece onarmak değil onları kent yaşamının yeniden bir parçası haline getirmektir.'

Konuşmaların ardından Tarihi Kentler Birliği'nin yeni dönem çalışmaları, tarihi kentlerde miras seferberliği proje desteklerine ilişkin sunumlar ve mimari proje sunumları ile kentler için hazırlanan çalışmalar paylaşıldı.