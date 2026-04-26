Bilim insanları, bu moleküllerin yaklaşık 3,5 milyar yıldır Mars’ın sert radyasyon koşullarına rağmen bozulmadan kaldığını belirtti. İncelemelerde, en az yedi farklı organik molekülün daha önce Mars’ta hiç tespit edilmediği açıklandı.

Araştırmayı yürüten ekipte yer alan Florida Üniversitesi’nden Dr. Amy Williams, bulguların Mars’ın yalnızca geçmişte yaşanabilir bir gezegen olduğunu değil, aynı zamanda organik maddeleri uzun süre koruyabilecek bir jeolojik yapıya sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Çalışmada özellikle “azot heterosiklikler” olarak bilinen yapıların keşfi dikkat çekti. Bu moleküllerin, yaşamın temel kimyasal süreçleri açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.