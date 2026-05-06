Bu yıl da güçlü bir kadroyla sahaya çıkan HÖTAL Robotics ekipleri, farklı kategorilerde geliştirdikleri projelerle dikkat çekiyor. FPV Drone’dan mini sumoya, çizgi izleyen robotlardan labirent çözen sistemlere kadar geniş bir yelpazede yarışan takımlar, Antalya’da iddialı bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

5 farklı takım, tek hedef: şampiyonluk

Okulu temsil eden robot takımları şu kategorilerde yarışıyor:

HÖTAL Robotics

FPV Drone

Hızlı Çizgi İzleyen

Labirent Çözen

Mini Sumo

Takımların arkasında ise büyük bir emek ve özveri var. Öğrenciler Oğuz Kağan Özkan, Eymen Efe Erdoğan, Fevzi Gürhan, Elvin Karabaş, İklim Karadoğan, Ahmet Kuzey Yıldız ve Mehmet Doğrusöz, geliştirdikleri robotlarla yarışmada başarı hedefliyor.

“Emeğimizin karşılığını almak istiyoruz”

Okul Müdürü ve takım danışmanı Fatih Aşkın, öğrencilerin ortaya koyduğu çabaya dikkat çekerek, “Öğrencilerimizin azmi ve öğretmenlerimizin özverisiyle Antalya’da güçlü bir şekilde sahadayız. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bir ekip ruhuna sahibiz. İnşallah bu emeğin karşılığını güzel derecelerle alacağız” dedi.

Takımın başarısında önemli pay sahibi olan danışman öğretmen Esra Gürel ise süreci titizlikle yürüterek öğrencilerin gelişimine yön veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Hedef: Türkiye Şampiyonluğu

Toplam 5 takımla yarışan HÖTAL Robotics, yalnızca derece almak değil, Türkiye şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor. Öğrencilerin ortaya koyduğu projeler, Türkiye’nin teknoloji alanındaki geleceğine dair umut veriyor.

Antalya’daki finallerde sahne alan genç mucitler, hem okullarını hem de Türkiye’yi gururlandırmaya kararlı.