'Süper hücre' olarak adlandırılan hava olayı, 3 Mayıs'ta, ilçede hasara neden oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ekipler, günün ilk saatlerinden itibaren Birecik genelinde yeniden sahaya çıkıp hasarın giderilmesi için çalışma yaptı. Afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmalarda; kapanan yolların açılması, trafik ışıkları ve levhaların onarımı, okul ve kamu alanlarının kütük ve dallardan temizlenmesi gibi birçok noktaya müdahale edildi. Kuvvetli yağış ve fırtınanın ardından Fırat Nehri kıyısı boyunca kökünden devrilen yüzlerce ağaç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılıyor. Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilip hızla çözüme kavuşturuldu.

Çalışmaların 3'üncü gününde ekiplerin yoğunlaştığı noktalardan biri de Birecik-Halfeti yolu oldu. Bölgedeki çalışmalar kapsamında yola savrulan ağaç parçaları, kütük ve dallar temizlenip ulaşım güvenli hale getirilerek açıldı. Çalışmalardan memnun kalan bölge halkı, sahada görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, afetin izlerini tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çalışmaların ileriki günlerde de süreceğini bildirdi. Bölgede altyapı, elektrik, internet ve su kesintilerinin ise yer yer devam ettiği bildirildi. (DHA)