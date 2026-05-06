Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Dosyada, Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov’un jandarmada verdiği ifade gündeme geldi.

Soruşturma yeniden başlatıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu’nun talimatıyla dosya yeniden ele alındı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip, kentteki güvenlik kameraları ve kayıtlar üzerinde kapsamlı inceleme yaptı. Toplam 700 saatlik görüntü analiz edilirken, yeni deliller dosyaya eklendi.

Dosya cinayet şüphesiyle genişletildi

Yürütülen çalışmalar kapsamında soruşturma “kayıp” dosyasından “cinayet” şüphesine dönüştürüldü. Nisan ayında düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, aralarında kamu görevlileri ve yakın çevreden isimlerin bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yurt dışında bulunan bir şüpheli hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Telefon kayıtları incelemeye alındı

Soruşturma kapsamında yapılan teknik incelemelerde, Gülistan Doku’nun telefonuna yönelik “etkinlik takibi” yapıldığına dair bulgular tespit edildi. Dijital verilerde, kaybolmadan önce ve kaybolduğu gün telefonda çeşitli işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.

Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Zeinal Abarakov ifadesinde, Doku’nun telefonunda kendi Google hesabının kayıtlı olduğunu belirterek, “Google hesabımdan telefonunun yerini bulmaya çalıştım” dedi. Abarakov, sosyal medya hesaplarına erişmediğini savunurken, bazı arama kayıtlarının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor.