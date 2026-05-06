Pursaklar Belediyesi, çevre temizliği ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede her gün gerçekleştirilen çöp toplama işlemlerinin ardından, konteynerler yerinde yıkanarak daha hijyenik hale getiriliyor.

Özel olarak tasarlanmış yıkama araçlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tüm mahallelerde planlı bir temizlik programı uygulanıyor. Yüksek basınçlı su ve çevre dostu dezenfektanlar kullanılarak konteynerlerin detaylı şekilde temizlenmesi sağlanıyor. Bu uygulama sayesinde hem kötü görüntülerin önüne geçiliyor hem de çevre sağlığına yönelik riskler azaltılıyor.

“Temizlik ortak sorumluluk”

Ertuğrul Çetin, temizlik çalışmalarının yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Çetin, ilçede yaşayanların daha sağlıklı bir çevrede hayat sürmesi için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirterek, konteynerlerin düzenli olarak yıkanmasının bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Ayrıca gelişigüzel ve ağzı açık şekilde atılan atıkların kötü koku ve sineklenmeye neden olduğuna dikkat çeken Çetin, vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti.

Vatandaş memnuniyeti artıyor

İlçe sakinleri ise yürütülen temizlik çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi. Özellikle konteynerlerin düzenli olarak yıkanmasının mahallelerde oluşan kötü kokuyu büyük ölçüde azalttığı ifade edildi.

Belediye yetkilileri, temizlik faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ve Pursaklar’da daha sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmak için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.