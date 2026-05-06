Çankaya Belediyesi, Bademlidere Çankaya Evi’nde yürütülen deri işlemeciliği ve ayakkabıcılık atölyesinde üretilen el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ayakkabı ve çanta gibi ürünlerin bir marka koleksiyonuna değil, kursiyerlerin sabır ve emekle ortaya koyduğu çalışmalara ait olduğu vurgulandı.

El emeği ürünlerin sergileneceği etkinlik, 9 Mayıs’ta saat 13.00’te Zafer Park’ta düzenlenecek. Çankaya Evi kursiyerlerinin hazırladığı stantlarda, ziyaretçiler hem ürünleri inceleme hem de üretim süreçlerine dair bilgi alma fırsatı bulacak.

Belediye yetkilileri, tüm Ankaralıları kursiyerlerin emeğini desteklemek üzere etkinliğe davet etti.